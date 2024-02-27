В Абхазии заявили, что приграничный с Грузией Галский район стал привлекать инвесторов

Глава администрации района Константин Пилия привел в качестве примеров инвестпроекты по строительству крупных торговых объектов, современных автозаправочных станций, магазинов беспошлинной торговли на границе, проектов по выращиванию голубики, злаковых и подсолнечных культур

СУХУМ, 27 февраля. /ТАСС/. Приграничный с Грузией Галский район Абхазии в последние годы стал привлекательным для инвесторов. Об этом сообщил президенту Аслану Бжании глава администрации района Константин Пилия.

"За последние годы Галский район стал инвестиционно привлекательным. Благодаря, в основном, местным предпринимателям, которые реализуют в районе крупные проекты, постепенно улучшается и ситуация с безработицей", - приводит слова Константина Пилии пресс-служба президента. В качестве примеров он привел инвестпроекты по строительству крупных торговых объектов, современных автозаправочных станций, магазинов беспошлинной торговли на границе, проектов по выращиванию голубики, злаковых и подсолнечных культур, чая.

Кроме того, по словам Пилии, положительная динамика наблюдается в районе в сфере энергетики, поскольку уменьшилось потребление по сравнению с 2022 годом на 12 млн кВт/ч благодаря установке приборов учета, борьбе с незаконным майнингом криптовалюты и реконструкции линий электропередачи.

Галский район с населением около 30 тыс. человек был известен как самый неблагополучный в плане безопасности район республики. После окончания грузино-абхазской войны 1992-1993 годов в результате деятельности бандгрупп, засылаемых с сопредельной территории Грузии, в Галском районе гибли не только представители силовых ведомств и российские миротворцы, но и мирные граждане. На недавнем круглом столе Аслан Бжания сообщил, что с 1993 по 2008 год - до признания Россией независимости Абхазии в Галском районе в результате терактов погибли 407 человек. С 2009 года границу Абхазии с Грузией совместно охраняют абхазские и российские пограничники.