Эксперт заявил, что слова Макрона об отправке войск на Украину оторваны от реальности

Бывший словенский политик Янез Уйчич сообщил, что "такого рода высказывания демонстрируют, что кто-то стремится развязать третью мировую войну"

ЛЮБЛЯНА, 27 февраля. /ТАСС/. Заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о возможной отправке ВС стран Запада на Украину является оторванным от реальности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил эксперт в сфере СМИ, бывший словенский политик Янез Уйчич.

"Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск западных стран на Украину являются, скорее, шуткой, чем нечто реальным, так как это просто невозможно. Такого рода высказывания демонстрируют, что кто-то стремится развязать третью мировую войну. Подобные заявления являются совершенно ненужными и тревожат весь мир", - прокомментировал слова французского президента Уйчич.

Ранее Макрон по итогам конференции по Украине, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону СВО. Макрон также заявил, что страны Запада "намерены сделать все, что необходимо, чтобы Россия не могла" одержать верх в этом конфликте.