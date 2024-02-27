Министр обороны Израиля считает, что ХАМАС может использовать Рамадан для эскалации

В связи с этим Йоав Галант подчеркнул, что Израиль должен сохранять бдительность и сделать все, чтобы сорвать эти планы

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Йоав Галант выразил опасение по поводу возможной эскалации напряженности в зоне палестино-израильского конфликта во время священного для мусульман месяца Рамадан, который в этом году начинается 11 марта. По его мнению, радикальное палестинское движение ХАМАС и действующая в Ливане проиранская шиитская организация "Хезболлах" могут использовать этот период для активизации своих действий.

"Главная цель ХАМАС - использовать Рамадан с акцентом на Храмовую гору и Иерусалим и превратить его во второй этап их плана, начавшегося 7 октября [2023 года]. Это главная цель ХАМАС, которая усиливается Ираном и "Хезболлах", - заявил Галант на совещании в Центральном командовании Армии обороны Израиля, передает издание The Times of Israel.

В связи с этим министр подчеркнул, что Израиль должен сохранять бдительность и сделать все, чтобы сорвать эти планы. "Мы не должны дать ХАМАС то, чего они не могли добиться с начала войны и соединить фронты", - отметил он.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.