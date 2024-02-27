Во Франции сообщили о сопровождении российского самолета у границ Эстонии

Французские военные не указали, когда именно имел место этот эпизод

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Самолеты ВКС Франции сопроводили российский Ил-20 в районе границы Эстонии. Об этом сообщил Главный штаб ВС Франции в X.

"Взлет по тревоге и перехват российского самолета-разведчика Ил-20 у побережья Эстонии самолетами Mirage 2000-5. Цель: защита воздушного пространства наших балтийских союзников", - говорится в сообщении.

Контроль в небе стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. Французские военные не указывают, когда именно имел место этот эпизод. В сообщении упоминается, что это произошло в рамках участия французских истребителей в миссии НАТО по "усиленному воздушному патрулированию" (Enhanced Air Policing). Согласно заявлению на сайте Министерства Вооруженных сил Франции, четыре истребителя Mirage 200-5 будут базироваться на авиабазе Шяуляй в Литве с 30 ноября 2023 года по 31 марта 2024 года.

В Минобороны РФ неоднократно заявляли, что полеты российских военных самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.