Эксперт назвал безрассудными слова Макрона об отправке войск Запада на Украину

Член правления общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди сообщил, что "другие европейские лидеры отрицают, что есть такая возможность"

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности развертывания на Украине западного воинского контингента являются глупыми и безрассудными. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС член правления общественного Американского комитета за согласие между Соединенными Штатами и Россией Дэвид Спиди.

"Я считаю, что высказывания Макрона были глупыми и безрассудными", - сказал американский эксперт. Как он отметил, "другие европейские лидеры отрицают, что есть такая возможность (возможность переброски на Украину войск Запада - прим. ТАСС)". В число упомянутых лидеров вошел и "канцлер [Германии] Олаф Шольц, который категорически заявил, что "на украинской территории не будет сухопутных войск и солдат, которые были бы отправлены туда из европейских государств или стран НАТО", напомнил Спиди.

По его прогнозу, "такой шаг (направление на Украину сил Запада - прим. ТАСС) был бы опасно безответственным". "Он бы привел к тому, что война, которую НАТО де-факто ведет с Россией, превратилась бы в [вооруженный] конфликт де-юре", - подчеркнул политолог. "С более позитивным заявлением выступил президент (канцлер - прим. ТАСС) Австрии [Карл Нехаммер]. Он сказал, что готов встретиться с президентом [России Владимиром] Путиным", - отметил Спиди.

Ранее президент Франции по итогам посвященной Украине конференции, которая прошла в Париже, не стал однозначно исключать возможность отправки сухопутных войск западных стран в зону проведения специальной военной операции. Макрон также заявил, что государства Запада "намерены сделать все, что необходимо", чтобы Россия не смогла одержать верх в этом конфликте. Нехаммер подтвердил готовность к встрече с Путиным на этой же конференции в Париже.

Спиди работал в прошлом в Совете Карнеги за этику в международных делах. Эта неправительственная организация базируется в Нью-Йорке и существует с 1914 года. Эксперт проработал в ней около 10 лет. До этого (в 2007-2008 годах) он был старшим научным сотрудником в Белферовском центре науки и международных отношений при Гарвардском университете. Американский комитет за согласие между Соединенными Штатами и Россией, как и Совет Карнеги, находится в Нью-Йорке.