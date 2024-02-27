Байден: отсутствие новой помощи США приводит к катастрофическим последствиям для Киева

Президент США намерен на встрече с лидерами обеих палат Конгресса обсудить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях на помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также обеспечение продолжения работы федерального правительства

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден полагает, что Украина сталкивается с катастрофическими последствиями из-за того, что Конгресс не одобрил выделение дополнительной помощи Киеву.

"И на Украине, я думаю, срочная потребность. Надеюсь, мы сможем немного поговорить об этом. И, думаю, каждый день последствия бездействия на Украине катастрофические", - сказал американский лидер на встрече с лидерами обеих палат Конгресса США.

"Я говорил с некоторыми из наших партнеров по Группе семи", - продолжил Байден. Он отметил, что лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) ранее посетил Украину. "Мы очень обеспокоены", - добавил президент США.

Байден намерен на этой встрече обсудить законопроект о дополнительных бюджетных ассигнованиях на помощь Израилю, Украине и Тайваню, а также обеспечение продолжения работы федерального правительства.