Спикер Джонсон заявил, что приоритет для него - американская граница, а не помощь Украине

Спикер Палаты представителей Конгресса отметил, что "в первую очередь необходимо озаботиться потребностями США"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (от штата Луизиана) заявил после встречи с президентом Джо Байденом, что приоритетом для него является урегулирование кризиса на южной границе страны, а не выделение средств на помощь Украине.

По словам Джонсона, "в первую очередь необходимо озаботиться потребностями США". Он отметил, что на встрече в Белом доме обсуждался законопроект о выделении дополнительного финансирования в том числе на оказание поддержки Киеву. "Я открыто заявил президенту и всем присутствовавшим, что Палата представителей активно ищет и изучает все возможные варианты. Мы своевременно разберемся с этим", - подчеркнул Джонсон.

"Но, повторюсь, основным приоритетом для нашей страны является граница и обеспечение ее безопасности", - добавил он. Джонсон отметил, что Байден обладает соответствующими полномочиями, чтобы "немедленно, сегодня же принять меры" для исправления ситуации на южной границе страны. "Время действовать. Это катастрофа. Это должно прекратиться", - заявил спикер нижней палаты Конгресса.

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. Спикер нижней палаты последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный документ не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по упомянутому законопроекту.