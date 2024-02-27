Спикер Джонсон уверен, что США удастся избежать приостановки работы правительства

Майк Джонсон отметил, что работает над этим вопросом

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Спикер нижней палаты Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) полагает, что американским властям удастся не допустить приостановки работы федерального правительства (шатдаун) из-за прекращения финансирования.

"Нет. Мы будем работать над тем, чтобы это предотвратить, - ответил он на вопрос журналиста о том, может ли на время прекратиться работа американского правительства. - Мы предотвратим шатдаун, мы работаем над этим". Джонсон участвует во встрече с президентом США Джо Байденом и ключевыми законодателями, направленной на предотвращение такого развития событий.

В минувшее воскресенье лидер демократического большинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что на выходных законодатели не смогли достичь двухпартийных договоренностей по законопроекту о продолжении финансирования работы федерального правительства во избежание шатдауна. По словам Шумера, шатдаун, который частично может наступить уже 1 марта, поставит под угрозу американскую экономику и безопасность, а также "причинит невыразимую боль американскому народу".

19 января Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса законопроект о продлении финансирования одних структур федерального правительства страны до 1 марта, а других - до 8 марта. В нем, как и в подписанной американским президентом 17 ноября 2023 года предыдущей инициативе, не упоминалась помощь Украине и Израилю.