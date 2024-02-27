В Венесуэле поддержали народ Палестины и выступили против западных санкций

Глава МИД страны Иван Хиль Пинто назвал "постыдной неспособность международной системы, включая организации по защите прав человека, остановить массовые убийства и массовое нарушение прав палестинского народа"

ЖЕНЕВА, 27 февраля. /ТАСС/. Каракас поддерживает палестинский народ, который подвергается геноциду со стороны Израиля, и выступает против санкций западных стран, нарушающих права человека. Об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто на 55-й сессии Совета ООН по правам человека.

Венесуэла солидарна и поддерживает "палестинский народ, который подвергается систематическому варварскому геноциду Израиля и его союзников, что представляет собой грубейшее нарушение прав человека со времен Второй мировой войны", указал глава МИД Венесуэлы. Он назвал "постыдной неспособность международной системы, включая организации по защите прав человека, остановить массовые убийства и массовое нарушение прав палестинского народа".

"Безнаказанно уничтожается будущее целого народа при молчании бездействующей международной бюрократии, которая, однако, активно атакует такие суверенные страны, как Венесуэла", - отметил Хиль. Западные страны принимают "незаконные, преступные, односторонние ограничительные меры" для подрыва экономики, "блокируют доступ к продовольствию, медикаментам, грубо нарушая права миллионов граждан", подчеркнул министр.

Против Венесуэлы "введена почти 1 тыс. односторонних ограничительных мер" с целью подорвать экономику страны и сместить правительство "в нарушение международного права". За последнее десятилетие западные санкции нанесли ущерб Венесуэле более чем в $232 млрд, сообщил Хиль. Он напомнил, что Венесуэла обратилась в "Международный уголовный суд с требованием осудить это преступление против человечности, который в течение четырех лет так и не приступил к его рассмотрению".