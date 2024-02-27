В США заявили, что продолжат работать с партнерами над обеспечением срочных нужд Украины

По словам пресс-секретаря Минобороны страны Патрика Райдера, по итогам последнего заседания контактной группы выяснилось, что приоритетом для Киева остаются поставки средств ПВО

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Вашингтон продолжит работать с международными партнерами над обеспечением срочных нужд Киева. Об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер.

"Мы уже неоднократно говорили, и я вновь повторю, что мы продолжим собирать контактную группу по Украине, продолжим сотрудничать с международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить самые неотложные потребности Украины в сфере безопасности", - сказал он на регулярном брифинге для журналистов.

Райдер добавил, по итогам последнего заседания контактной группы выяснилось, что приоритетом для Украины остаются поставки средств ПВО. "Мы очень активно работаем с международным сообществом над тем, чтобы [у Киева] были эти возможности", - заявил представитель американского оборонного ведомства.

При этом Райдер подчеркнул, что ему нечего объявить о каких-либо "конкретных инициативах или будущих инициативах" США. Пентагон намерен работать с законодателями, чтобы добиться от них одобрения дополнительного финансирования для Украины, заверил он.

Конгресс США с октября 2023 года не может одобрить новый пакет помощи для Украины. Из-за этого с конца декабря Соединенные Штаты перестали поставлять Киеву вооружения и боеприпасы, в том числе артиллерийские снаряды. Поставки из европейских стран не могут удовлетворить потребности ВСУ.