В США заявили, что не направляют на Украину ни боевые части, ни инструкторов

По словам руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера, "президент Байден более двух лет" говорит о том, что "не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях"

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США не направляют войска на Украину и не делают в этом случае различия между боевыми частями и инструкторами для обучения вооруженных сил. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

"Здесь нет каких-либо нюансов, которые я бы пытался донести. Мы не направляем военных на Украину. Президент [США Джо Байден] четко дал это понять", - сказал он. Таким образом дипломат ответил на вопрос журналиста о том, могут ли заявления американской администрации об отсутствии планов отправки военных для участия в боях на Украине означать то, что туда могут быть направлены военные инструкторы.

По словам Миллера, "президент Байден более двух лет" говорит о том, что "не будет отправлять на Украину американские войска для участия в боевых действиях". При этом представитель Госдепартамента подчеркнул, что Украина "больше всего нуждается" в одобрении Конгрессом США законопроекта о выделении дополнительного финансирования в том числе на оказание ей помощи.