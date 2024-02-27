Британия предъявила обвинения в шпионаже в пользу РФ шестому гражданину Болгарии

Тихомира Иванчева обвинили в "сговоре с целью сбора информации, которая была бы напрямую или косвенно полезна противнику для нанесения ущерба безопасности и интересам государства"

ЛОНДОН, 27 февраля. /ТАСС/. Число граждан Болгарии, обвиняемых британскими властями в шпионаже в пользу России, увеличилось до шести. Как говорится в сообщении Скотленд-Ярда, во вторник обвинения были предъявлены 37-летнему Тихомиру Иванчеву.

Отмечается, что Иванчев, проживающий на западе Лондона, был задержан 7 февраля. Затем его отпустили под залог. После предъявления обвинений он остается под стражей. В среду Иванчев предстанет перед Вестминстерским магистратским судом. Британские власти обвинили его в "сговоре с целью сбора информации, которая была бы напрямую или косвенно полезна противнику для нанесения ущерба безопасности и интересам государства". Судебный процесс по этому делу начнется в Великобритании в октябре.

В сентябре 2023 года Королевская государственная прокуратура по уголовным делам сообщила о предъявлении обвинений в шпионаже пяти гражданам Болгарии: Орлину Русеву, Бизеру Джамбазову, Катрин Ивановой, Ивану Стоянову и Ване Габеровой. Утверждается, что они также участвовали в "сговоре с целью сбора информации, которая была бы прямо или косвенно полезна недружественной стороне, в период с 30 августа 2020 года по 8 февраля 2023 года". Первоначально Русеву, Джамбазову и Ивановой были предъявлены только обвинения в подделке официальных документов, в том числе паспортов и других удостоверений личности, однако позже их также обвинили в шпионаже в пользу РФ.

Во время одного из предварительных судебных слушаний в сентябре прокурор Кэтрин Селби заявила, что обвиняемые в шпионаже граждане Болгарии действовали по указанию австрийского бизнесмена Яна Марсалека, который ранее работал главным операционным директором компании Wirecard и в настоящее время разыскивается властями Германии по подозрению в мошенничестве. В Соединенном Королевстве против Марсалека не было выдвинуто каких-либо обвинений. Британские СМИ писали, что предприниматель может находиться в России, но не приводили доказательств.