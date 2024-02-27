В Сенегале делегаты общенационального диалога предложили провести выборы президента 2 июня

Делегаты мероприятия предложили нынешнему главе государства Маки Салю издать соответствующий указ с упоминанием даты голосования

РАБАТ, 27 февраля. /ТАСС/. Участники общенационального диалога в Сенегале предложили провести выборы президента 2 июня 2024 года. Об этом сообщает Agence de Presse Sénégalaise (APS).

Делегаты мероприятия, проходившего в городе Диамниадио (в 36 км от столицы страны Дакара), предложили нынешнему главе государства Маки Салю издать соответствующий указ с упоминанием даты голосования.

Комиссия, занимающаяся вопросами определения даты выборов и управления переходным периодом, практически единогласно предложила дату 2 июня. Как сообщил APS один из ее членов Бабакар Гайе, "еще предстоит выяснить, с помощью какого механизма придется решать вопрос об участии кандидатов". По его словам, в выборах примут участие 19 кандидатов, уже одобренных Конституционным советом.

Председатель парламентской группы "Свобода и демократия" Мамаду Ламин Тиам, также участвовавший в мероприятии в Диамниадио, сообщил, что участники общенационального диалога предложили нынешнему президенту Салю управлять переходным периодом до прихода к власти его преемника.

Перенос выборов на декабрь отменен

3 февраля в телеобращении к нации Саль объявил, что переносит президентские выборы из-за "неразберихи с кандидатами". По его словам, парламент создал комиссию для расследования причин, по которым отвергли заявки некоторых политиков на участие в выборах.

Парламент Сенегала одобрил перенос президентских выборов с 25 февраля на 15 декабря и продлил полномочия действующего президента, истекающие 2 апреля. Однако на заседании 15 февраля Конституционный совет признал незаконными эти решения и отменил их. Он призвал власти как можно скорее провести в стране президентские выборы.

20 февраля Конституционный совет Сенегала утвердил список из 19 кандидатов на пост президента страны. Тем временем сторонники оппозиции проводят уличные акции с требованием скорее назначить дату выборов.