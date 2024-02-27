Белый дом: РФ может добиться новых территориальных успехов на Украине через месяц-два

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что продвижения войск РФ можно ожидать "на востоке и, не исключено, даже на юге" страны

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Американская администрация полагает, что российские вооруженные силы могут добиться новых территориальных успехов на Украине уже через один или два месяца, если Вашингтон не возобновит поддержку Киева. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, если Киев "не продолжит получать помощь от США, то очень вероятно, что через месяц-два российские [ВС] добьются новых территориальных успехов". Кирби пояснил, что продвижения войск РФ, по оценкам американской администрации, можно ожидать "на востоке и, не исключено, даже на юге".

Американская администрация ранее направила на Капитолийский холм запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд.

Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказывался в последние месяцы против продолжения оказания Киеву финансовой помощи. Спикер нижней палаты Конгресса Майк Джонсон последовательно предупреждает о намерении увязать дальнейшую помощь Украине с ужесточением контроля на южной границе США.

13 февраля Сенат при поддержке ряда республиканцев принял альтернативный вариант законопроекта, предусматривающий выделение $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако этот пакетный законопроект не содержит положений об ужесточении мер контроля на южной границе. 15 февраля Палата представителей ушла на двухнедельный перерыв, так и не проголосовав по указанному законопроекту.