27 февраля, 19:44,
обновлено 27 февраля, 20:20
Военная операция на Украине

Кирби назвал отправку войск на Украину суверенным решением других стран

Координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби отметил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об отсутствии планов или намерений вводить войска под эгидой альянса

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Возможная отправка войск на Украину - это, по мнению Вашингтона, суверенное решение третьих стран, но и США, и Североатлантический альянс ранее дали понять, что подобных планов у них нет. Такую позицию изложил на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

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"Это суверенное решение, которое каждому союзнику по НАТО придется принимать самостоятельно. Вы слышали, как генеральный секретарь НАТО [Йенс] Столтенберг сам заявил, что у него нет планов или намерений вводить войска, конечно, под эгидой НАТО. И президент [США Джо] Байден с самого начала этого конфликта в полной мере ясно давал понять, что американские войска не будут находиться на Украине для ведения боевых действий", - сообщил он, комментируя высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона.

На вопрос о том, обсуждал ли Макрон эту тему с Байденом, Кирби ответил: "Я не стану говорить что-либо в дополнение к отчетам о разговоре. Мне нечего к этому добавить".

Сотрудника СНБ также спросили, могут ли США направить свои войска на Украину в целях, которые напрямую не связаны с ходом боевых действий. Он заверил, что на Украине находятся лишь те военные США, которые связаны с американским посольством.

26 февраля премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что ряд государств - членов Евросоюза и НАТО рассматривают возможность отправки своих военнослужащих на Украину на основе двусторонних соглашений с Киевом. О том, что такая возможность не исключена, заявил и Макрон. Об отсутствии у НАТО таких планов 27 февраля заявил Столтенберг. С аналогичными заявлениями выступили главы правительств ФРГ, Чехии, Польши, Швеции и глава МИД Венгрии. 

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