AFP: союзники Франции несколько недель изучали предложение об отправке военных на Украину

По данным агентства, "Соединенные Штаты довольно благосклонно отнеслись к этому предложению"

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Франция за несколько недель до встречи в Париже направила союзникам свои предложения о дальнейшей поддержке Украины, и США в целом поддержали эту идею. Об этом сообщило агентство Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на европейский военный источник.

"По данным европейского военного источника, Соединенные Штаты довольно благосклонно отнеслись к этому предложению, которое уже несколько недель рассматривается европейскими союзниками", - говорится в сообщении агентства.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".