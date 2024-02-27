Нетаньяху считает, что Израиль имеет поддержку большинства жителей США по Газе

По данным опроса Harvard-Harris, 82% американского населения поддерживает еврейское государство, что дает "силы продолжать кампанию до полной победы", отметил израильский премьер-министр

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 февраля. /ТАСС/. Большинство жителей США поддерживают Израиль, а не радикальное палестинское движение ХАМАС, что дает израильтянам силы продолжать военную кампанию в секторе Газа. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"С самого начала войны я веду политическую кампанию, цель которой - сдержать давление, направленное на преждевременное прекращение войны, и с другой стороны - добиться поддержки Израиля. У нас есть значительные успехи в этой области, потому что сегодня в США опубликован опрос Harvard-Harris, согласно которому 82% американского населения поддерживает Израиль. Это означает, что четверо из пяти граждан США поддерживают Израиль, а не ХАМАС. Это дает нам силы продолжать кампанию до полной победы", - заявил Нетаньяху, высказывания которого распространила канцелярия главы правительства.

В сообщении канцелярии отмечается, что это ответ Нетаньяху президенту США Джо Байдену. Ранее американский лидер выразил в интервью телеканалу NBC мнение, что израильские власти могут лишиться широкой поддержки мировой общественности, если не изменят свой подход к конфликту в секторе Газа. Байден добавил, что путь к урегулированию палестино-израильского конфликта существует, но признал, что он "сопряжен с трудностями".

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.