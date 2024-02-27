Президентские выборы в Чаде назначили на 6 мая

Президент переходного периода Махамат Идрис Деби Итно по итогам референдума по новой конституции сможет баллотироваться на этих выборах

НАЙРОБИ, 27 февраля. /ТАСС/. Президентские выборы в Чаде пройдут 6 мая. Об этом объявило Национальное агентство по управлению выборами.

Как отмечается, голосование положит конец переходному периоду, который продлился три года. При этом президент переходного периода Махамат Идрис Деби Итно по итогам референдума по новой конституции сможет баллотироваться на этих выборах.

Ранее Верховный суд Чада утвердил принятие на референдуме новой конституции страны, согласно которому в стране создается V республика и проводятся всеобщие выборы для возврата к гражданскому правлению. Это имеет особое значение для пятой по величине страны Африки, где с момента получения независимости в 1960 году главы государств приходили к власти, как правило, в результате военного переворота, а не выборов.

Согласно новой конституции, Чад должен быть унитарным государством. Она также восстанавливает пост премьер-министра, ответственного перед парламентом.