Маск заявил, что США превратились в убежище для самых опасных преступников со всего мира

Предприниматель указал на то, что любой может избавиться от документов и пересечь южную границу Соединенных Штатов, в дальнейшем попросив убежища в стране

НЬЮ-ЙОРК, 27 февраля. /ТАСС/. Миграционная политика действующей американской администрации превратила США в убежище для самых опасных преступников со всего мира. Такое мнение выразил Илон Маск.

"Возможность избавиться от документов, удостоверяющих личность, пересечь южную границу [США] и попросить "убежища" превратила Америку в убежище для самых опасных преступников мира", - написал он в X (ранее Twitter).

Ситуация с нелегальной миграцией является предметом споров южных штатов и федерального правительства уже несколько лет. Наиболее напряженная обстановка сложилась в штате Техас, который возглавляет губернатор-республиканец Грег Эбботт, выступающий за жесткие меры по пресечению нелегальной миграции и высказывающийся против политики нынешней американской администрации в этом вопросе. Маск ранее заявил о поддержке Эбботта и призвал главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса уйти в отставку, обвинив его в потворстве незаконной миграции.