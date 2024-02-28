Съезд депутатов всех уровней Приднестровья примет меры из-за давления Молдавии

КИШИНЕВ, 28 февраля. /ТАСС/. Съезд депутатов всех уровней соберется в среду в Приднестровье, чтобы разработать решения, направленные на предотвращение гуманитарной катастрофы из-за нарастающего давления со стороны Молдавии. Инициаторами собрания выступили президент непризнанной республики Вадим Красносельский и Совещательное собрание первых приднестровских депутатов.

В нем, как ожидается, примут участие около 650 делегатов, которые представляют парламент, городские, районные и сельские советы. "На съезде будет обсуждаться экономическая ситуация, в том числе потери бюджета Приднестровья, сложности, с которыми сталкиваются хозяйствующие субъекты, в том числе по поставкам продуктов питания, лекарств, медицинского оборудования", - рассказал на брифинге председатель Верховного совета (однопалатного парламента) Приднестровья Александр Коршунов.

Такие заседания в истории Приднестровья созывались всего пять раз для решения наиболее важных вопросов. Так, в 1990 году съезд провозгласил Приднестровскую Молдавскую Республику, а в 2006 году принял решение о проведении референдума, на котором подавляющее большинство высказалось за независимость и последующее свободное присоединение к России.

Просить признания не будут

После назначения даты съезда некоторые молдавские СМИ и комментаторы предположили, что власти Приднестровья, где проживают сотни тысяч граждан России, намерены обратиться к Москве с просьбой включить непризнанную республику в состав РФ. Принимающий участие в подготовке съезда депутат Верховного совета Приднестровья Андрей Сафонов в беседе с корреспондентом ТАСС опроверг эти сообщения, назвав их информационным вбросом с целью дестабилизации ситуации на Днестре.

По словам Сафонова, Молдавия стремится использовать решение Украины закрыть границу с Приднестровьем с целью наращивания экономического и психологического давления на республику. Съезд, как отметил он, должен принять меры по противодействию этому давлению. Он напомнил, что с наступлением нового года власти Молдавии, вопреки прежним договоренностям, отменили льготы, предоставленные приднестровским компаниям при уплате таможенных сборов. Ранее молдавским парламентом были приняты законы "О сепаратизме", о "заговоре против Молдавии", которые, по словам Сафонова, позволяют упрятать в тюрьму не только любого чиновника, но и простого жителя Приднестровья.

"В Кишиневе не скрывают, что останавливаться на достигнутом не собираются и намерены наращивать его, чтобы раскачать ситуацию и настроить приднестровцев против руководства республики, а также против России. В этой ситуации съезд депутатов всех уровней намерен принять ряд мер, которые позволят противодействовать давлению со стороны властей Молдавии, дадут приднестровскому правительству возможность оперативно реагировать на развитие ситуации по кризисному сценарию", - отметил Сафонов.

Обращение к посредникам

Бывший министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай считает, что Тирасполю необходимо отстоять право приднестровцев на свободную экономическую деятельность, которое заложено в подписанных ранее соглашениях с Молдавией при гарантиях ОБСЕ, России, Украины, наблюдателей от США и ЕС. Что касается курса на интеграцию с Россией, то для его подтверждения съезд проводить не требуется, сказал Лицкай, отметив, что это решение было принято народом Приднестровья в сентябре 2006 года на референдуме.

Он напомнил, что решение провести референдум в 2006 году было принято после того, как занимавший тогда пост президента Молдавии Владимир Воронин в последний момент отказался подписывать меморандум об урегулировании приднестровской проблемы, который был разработан Кишиневом и Тирасполем при посредничестве замглавы Администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"После этого провала, продемонстрировавшего, что власти Молдавии не в состоянии проводить самостоятельную политику в интересах государства, они в нарушение прежних договоренностей развязали против Приднестровья экономическую и информационную войну. Сейчас история повторилась - Кишинев уже несколько лет блокирует переговоры по приднестровскому урегулированию, президент Молдавии Майя Санду публично отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Этот деструктивный курс в Кишиневе пытаются завесить экономическим давлением на Приднестровье, различными информационными вбросами", - отметил Лицкай.

Ситуация в Приднестровье обострилась с начала этого года после решения властей Молдавии взимать пошлины с товаров, следующих в Приднестровье через территорию республики. После того как Украина закрыла приднестровский участок границы с Молдавией в 2022 году, товары в Приднестровье могут поступать только через контролируемую Кишиневом территорию. В прошлом году Тирасполь обвинял власти Молдавии в неправомерном блокировании поставок лекарств и медицинского оборудования в Приднестровье.

Со своей стороны Красносельский обвинил Кишинев в замораживании переговоров по урегулированию отношений с Тирасполем и переходе к методам давления. Он заявил, что ущерб приднестровских компаний составит десятки миллионов долларов в год, а ограничения отразятся на ценах внутри республики и других экономических показателях.

В ответ власти Приднестровья начали повышать налоги и вводить новые сборы для граждан Молдавии. В Кишиневе назвали решение созвать съезд депутатов всех уровней Приднестровья безосновательным. Молдавские власти предупредили непризнанную республику "о последствиях необдуманных шагов".