Аббас высказался за ускорение доставки медицинской и гуманитарной помощи в сектор Газа

Президент Палестины подчеркнул, что приюты и больницы анклава должны быть обеспечены всем необходимым для облегчения страданий граждан

РАБАТ, 28 февраля. /ТАСС/. Необходимо ускорить доставку медицинской и гуманитарной помощи в сектор Газа. Об этом заявил в Рамалле президент Палестины Махмуд Аббас в ходе беседы с заместителем министра иностранных дел Японии Киёто Цудзи. Они обсудили ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта, в том числе военную операцию Израиля в секторе Газа, сообщило палестинское информационное агентство WAFA.

Аббас подчеркнул "необходимость ускорить доставку медицинской и гуманитарной помощи в сектор Газа, чтобы приюты и больницы были обеспечены всем необходимым для облегчения страданий граждан, особенно в нынешних сложных погодных условиях".

Он решительно осудил "насильственное перемещение палестинцев, будь то в секторе Газа или на Западном берегу реки Иордан, включая Восточный Иерусалим". "Сектор Газа - это неотъемлемая часть палестинского государства, невозможно принять планы оккупанта (то есть Израиля - прим. ТАСС), направленные на отделение сектора Газа от остальной [палестинской] территории", - заявил Аббас.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. С начала эскалации конфликта число жертв в секторе Газа достигло почти 30 тыс.