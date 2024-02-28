МО Франции заявило, что Макрон не обещал отправить военных на Украину для войны с РФ

Глава военного ведомства Себастьен Лекорню пояснил, что французский президент говорил об обучении украинских военных на их территории

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон не говорил о желании отправить войска на Украину для войны с Россией, речь шла об обучении украинских войск на их территории. Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню на заседании комитета Национального собрания (нижней палаты парламента) по вопросам обороны.

"Я хочу уточнить, потому что вижу, что пишут в СМИ и в соцсетях: речь не о том, чтобы отправлять войска для войны с Россией", - сказал министр.

По словам Лекорню, в понедельник вечером участники конференции в Париже обсуждали то, как еще они могут помочь Украине, помимо уже предпринимаемых действий. "На стол выкладывались различные идеи, в частности по поводу разминирования и обучения [военных], как мы уже делаем это в Польше, только на украинской территории", - сказал он. При этом президент сказал, что среди принимавших участие во встрече не было консенсуса по этим вопросам, заметил министр.

Глава военного ведомства выразил мнение, что между нынешними мерами поддержки Украины и рубежом, за которым Франция уже станет соучастником конфликта, "есть зоны, в которых еще что-то можно сделать". Он добавил, что слова Макрона о том, что он "ничего не исключает" в контексте военной помощи Украине, "не свидетельствуют о слабости или желании эскалации" со стороны Парижа.

Макрон 26 февраля на встрече в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. В парижской конференции по Украине также приняли участие канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министры около 20 стран ЕС. Соединенные Штаты на встрече представлял помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен, а Великобританию - глава МИД Дэвид Кэмерон. После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".