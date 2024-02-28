Сенаторы-демократы США считают, что Конгресс должен давать разрешение на удары по хуситам

Крис Мерфи заявил, что будет вести консультации с коллегами, чтобы представить такое разрешение на законодательном уровне

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Американский Конгресс должен давать разрешения исполнительной власти на нанесение ударов по позициям мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом заявили во вторник председатель комитета по иностранным делам Сената законодательного органа Бен Кардин (демократ, от штата Мэриленд) и председатель подкомитета этого комитета по Ближнему Востоку Крис Мерфи (демократ, от штата Коннектикут).

"Конституция требует, чтобы Конгресс предоставлял разрешения на военные действия. <...> Мы давали присягу следовать конституции. Если мы считаем, что это справедливые военные действия, а я считаю, что это так, то мы должны давать на них разрешение", - отметил Мерфи на слушаниях в комитете, посвященных военной операции США в Йемене. Он рассказал, что будет вести консультации со своими коллегами, чтобы представить такое разрешение на законодательном уровне.

В свою очередь Кардин заявил, что администрация президента США демократа Джо Байдена должна добиваться разрешения Конгресса на проведение операции. "Администрация должна добиваться нашего разрешения. Наша обязанность - реагировать", - отметил законодатель.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в нескольких городах Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.