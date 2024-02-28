Армия Израиля сообщила о нанесении новых ударов по объектам "Хезболлах" в Ливане

Целями стали военные комплексы и террористическая инфраструктура, уточнили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые авиаудары по объектам шиитской организации "Хезболлах" на территории Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по военным комплексам и террористической инфраструктуре "Хезболлах" в районах [населенных пунктов] Тайбе, Бейт-Лиф, Сиддикин и Хирбет-Сильм", - говорится в сообщении.

Помимо этого, добавили в армии, во вторник израильские истребители нанесли удар по военной инфраструктуре и одному вооруженному отряду в районе населенного пункта Аит-эш-Шааб на юге Ливана.