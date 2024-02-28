Карлсон заявил, что из-за действий разведслужб США в этой стране невозможна демократия

Журналист добавил, что представители разведслужб "постоянно за ним следили" в ходе поездки в Москву

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Вовлеченность разведслужб США во внутреннюю политику и работу СМИ приводит к невозможности существования демократии в Соединенных Штатах. Об этом заявил журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

"Тот факт, что против меня сливали информацию [о поездке в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным], что разведывательные службы в США активно участвуют в политике и СМИ, - это настолько неприемлемо, что делает демократию невозможной. И все остальные, включая [телекомпанию] NBC, будут защищать это. Похоже, что не только NBC, но и якобы консервативные телеканалы тоже будут защищать это. Никакой демократии не может быть, если разведслужбы фальсифицируют выборы и информацию", - подчеркнул Карлсон.

При этом журналист подтвердил, что он встречался в ходе поездки в Москву с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. По его словам, информацию об этом "слили американским СМИ разведслужбы США, которые постоянно за ним следили".