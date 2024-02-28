Евродепутат заявил, что вместо поставок оружия Киеву Западу пора организовать переговоры

Евросоюз уже "слишком сильно втянулся в войну", считает Гаральд Вилимски

ВЕНА, 28 февраля. /ТАСС/. Стратегия Запада в украинском конфликте потерпела крах, вместо поставок оружия Киеву западным странам следует перейти к организации мирных переговоров. Об этом заявил евродепутат Гаральд Вилимски, возглавляющий делегацию Австрийской партии свободы (АПС) в Европарламенте.

"ЕС под руководством главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен уже слишком сильно втянулся в войну, но ничего не делает, чтобы окончательно убедить враждующие стороны договориться о мире и положить конец смертям. Граждане ЕС, из чьих карманов поступают огромные суммы денег, также оплачивают это. Тот факт, что Украина также получила статус страны - кандидата в члены Евросоюза, только усугубляет ситуацию. Независимо от [исхода] войны и любого восстановления, Украина как член ЕС ляжет тяжелым бременем на финансы Евросоюза и станет постоянным чистым бенефициаром", - приводит текст заявления политика пресс-служба АПС.

"В целом следует признать, что стратегия Запада в войне на Украине потерпела полный крах. Вместо того чтобы поддерживать этот конфликт финансовой помощью и поставками оружия, пора бы, наконец, перейти к мирным переговорам", - подчеркнул евродепутат.

Согласно данным социологического опроса от 21 февраля, опубликованным Австрийским агентством печати, АПС является самой популярной политической силой страны, за нее готовы отдать свои голоса 27,2% граждан республики. Правящие Австрийская народная партия (21,1%) и "Зеленые" (8,7%) суммарно пользуются поддержкой 29,8% избирателей.