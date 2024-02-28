США хотят более активного участия Китая в вопросах безопасности в Красном море

Спецпредставитель Соединенных Штатов по Йемену Тим Линдеркинг также подчеркнул, что Пекин ощущает экономический эффект от нападений в регионе на собственные морские перевозки

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов ведет консультации с китайскими властями по активизации Пекина в вопросах безопасности, касающихся Красного моря. Об этом сообщил во вторник спецпредставитель США по Йемену Тим Линдеркинг.

"Нам нужно, чтобы Китай был более активен. Он ощущает экономический эффект от нападений в Красном море на свои собственные морские перевозки. Я хочу заверить вас, что мы ведем диалог на моем уровне и на самом высоком уровне правительства с Китаем о более ответственной роли в Красном море. И мы будем продолжать его", - отметил Линдеркинг, чей аппарат входит в структуру Госдепартамента, на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

По версии участвовавшего в слушаниях заместителя помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дэниела Шапиро, "Китай не играет никакой роли в этих многосторонних международных усилиях по защите судоходства и международных водных путей" в Красном море. "Я думаю, многим нашим партнерам стало ясно, <...> что у них нет альтернативного партнера по безопасности в Китае", - утверждал он.

Линдеркинг также подчеркнул необходимость того, чтобы страны Персидского залива принимали больше мер для обеспечения безопасности в Красном море, указав на влияние на них со стороны Китая. "Мы очень хорошо понимаем и осознаем китайскую экспансию в регионе Персидского залива, которая, по большому счету, не отвечает нашим интересам. Я думаю, что это очень важная часть нашего взаимодействия с Китаем и нашими партнерами в регионе, а также в Восточной Азии", - утверждал дипломат.

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти сформировали международную коалицию и начали операцию Prosperity Guardian по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море. 12 января вооруженные силы Великобритании и США, используя самолеты, корабли и подводные лодки, впервые нанесли удары по объектам хуситов в ряде городов Йемена. Целями стали места дислокации ракет и беспилотников, а также радиолокационные станции мятежников.