Конгрессмены запросили у генпрокурора США документы по делу Байдена о секретных бумагах

Они необходимы для изучения оснований для импичмента президента Соединенных Штатов, говорится в совместном письме председателя юридического комитета Джима Джордана и лидера комитета по надзору и подотчетности Джеймса Комера

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Председатели профильных комитетов Палаты представителей США запросили у генерального прокурора - министра юстиции страны Меррика Гарленда информацию, связанную с расследованием дела о ненадлежащем обращении президента США Джо Байдена с секретными документами. Об этом сообщается в совместном письме председателя юридического комитета Джима Джордана (республиканец, от штата Огайо) и лидера комитета по надзору и подотчетности Джеймса Комера (республиканец, от штата Кентукки).

Конгрессмены обязали генпрокурора предоставить документы, в том числе стенограммы, заметки, видео- и аудиофайлы, связанные с расследованием специального прокурора Роберта Хёра по делу о небрежном обращении американского лидера с секретной информацией. Как отмечается в письме, эти данные необходимы конгрессменам для изучения оснований для импичмента Байдена, а также для контроля за прозрачностью расследования по делу о секретных бумагах.

Комер подчеркнул, что секретные документы, которые хранил нынешний хозяин Белого дома, могли касаться стран, "где его семья наживалась на имени "Байден". По его словам, американское министерство юстиции позволяет Байдену "быть выше закона". В письме уточняется, что законодатели впервые запросили эти документы у Минюста еще 12 февраля, однако ведомство не смогло их предоставить.

"Расследование спецпрокурора Роберта Хёра о ненадлежащем обращении президента Байдена с секретными документами прояснило две вещи: в этой стране существуют двойные стандарты правосудия и Джо Байден не годится для своей должности", - заявил Джордан.

8 февраля спецпрокурор принял решение по итогам завершенного расследования не предъявлять Байдену обвинений, несмотря на доказательства того, что президент США "умышленно хранил" секретные документы. В отчете спецпрокурора указано, что в ходе дачи показаний Байден продемонстрировал проблемы с памятью и не мог вспомнить важные даты своей биографии.

В январе 2023 года стало известно, что в здании связанного с Байденом вашингтонского аналитического центра нашли партию секретных документов. Они относятся к тому времени, когда политик занимал пост вице-президента США (2009-2017). По данным Белого дома, бумаги обнаружили адвокаты главы государства в ноябре 2022 года. Документы находились в офисном помещении, которое использовалось Байденом с 2017 по 2019 год, то есть до того момента, когда он объявил о выдвижении своей кандидатуры для участия в президентских выборах. Позднее аналогичные материалы были найдены и в доме Байдена в Уилмингтоне (штат Делавэр).