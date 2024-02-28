Истребители ВВС ФРГ поднялись в воздух из-за самолета РФ недалеко от Хельсинки

Операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским самолетом, сообщили в Военно-воздушных силах Германии

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Истребители ВВС ФРГ были подняты по тревоге из-за обнаружения к юго-востоку от Хельсинки российского военного самолета Ил-20М.

"Вчера были задействованы наши силы быстрого реагирования в Лаге (федеральная земля Мекленбург-Передняя Померания на севере ФРГ). Российский самолет Ил-20М без [объявленного] плана полета был обнаружен нашими истребителями Eurofighter к юго-востоку от Хельсинки", - говорится в сообщении ВВС ФРГ, опубликованном в X (ранее Twitter). При этом указывается, что операция была завершена без происшествий после установления визуального контакта с российским самолетом.

В конце января ВВС ФРГ сообщили, что подняли в воздух истребители Eurofighter из-за российского военного самолета, который, по их утверждению, летел без сигнала транспондера в международном воздушном пространстве вблизи острова Рюген. Подобный инцидент, как писала газета Die Welt, уже происходил в апреле 2023 года. Обычно речь идет о двух истребителях Eurofighter, которые поднимаются в течение нескольких минут, чтобы проверить возможные угрозы и при необходимости отразить их. Однако взаимные проверки в основном носят рутинный характер.

Ранее в Минобороны РФ заявляли, что все полеты российской военной авиации выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.