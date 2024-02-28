Карлсон обвинил правительство США в сливе информации о его встрече со Сноуденом в Москве

Экс-сотрудник американских спецслужб просил, чтобы никто не знал о встрече, рассказал журналист

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Журналист Такер Карлсон обвинил правительство США в обнародовании информации о его встрече в России с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом. О том, что эти данные были слиты вопреки его интересам, Карлсон рассказал в интервью YouTube-блогеру Лексу Фридману.

"Он [Сноуден] [попросил] <...> , чтобы никто не знал, что мы встретились <...> Единственная причина, по которой я вам это рассказываю <...>: [американский портал] Semafor <...> обнародовал информацию, которую получил от американских разведведомств, которая была слита вопреки моим интересам с использованием моих средств <...> в якобы свободной стране", - отметил он.

Ранее Semafor сообщил, что Карлсон в ходе своей поездки в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным встретился с экс-сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, а также с американкой Тарой Рид - бывшей помощницей Джо Байдена, которая обвинила его в сексуальных домогательствах. По информации портала, разговор журналиста со Сноуденом длился несколько часов, однако беседа не была предназначена для программы Карлсона.

Бывший сотрудник американских спецслужб Сноуден в 2013 году предал огласке секретные сведения о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе о нелегальном прослушивании переговоров лидеров других государств. Спасаясь от преследования со стороны властей США, в мае 2013 года Сноуден бежал в Гонконг и направил запросы на получение убежища властям нескольких стран, в том числе России. Сначала он проживал в отеле, а затем в квартирах клиентов канадского юриста Роберта Тиббо. 23 июня того же года Сноуден рейсом "Аэрофлота" вылетел в Москву.

1 августа 2014 года американец получил вид на жительство в РФ на три года, а в октябре того же года - бессрочный вид на жительство в России. В декабре 2022 года Сноуден принял присягу и получил российский паспорт.