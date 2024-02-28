Палестина в ООН обвинила Израиль в намеренном создании гуманитарной катастрофы в Газе

Таким образом еврейское государство хочет "наказать 2,3 млн палестинцев" в анклаве, считает постоянный наблюдатель Палестины при Всемирной организации Рияд Мансур

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Израильские власти являются архитектором гуманитарной катастрофы в секторе Газа, которую они намеренно разработали для коллективного наказания палестинцев. Об этом заявил во вторник постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.

"Израиль является архитектором этой человеческой и гуманитарной катастрофы, которую он намеренно разработал для коллективного наказания 2,3 млн палестинцев в секторе Газа, половина из которых - дети", - сказал он в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Израильские чиновники открыто говорили, что собираются преподать палестинцам урок в секторе Газа и что они делают это добровольно <...> в нарушение международного права", - добавил Мансур.

Палестинский дипломат также заявил, что Израиль "полностью проигнорировал" решение Международного суда ООН и "продолжает совершать свои ужасающие преступления геноцида, в том числе применяя голод в качестве метода ведения войны".

Ранее заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина сообщил, что порядка 378 тыс. человек в анклаве переживают самую жестокую фазу острой нехватки продовольствия, характеризуемую истощением, критическим уровнем недоедания и повышенным уровнем смертности.

ЮАР подала иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге 29 декабря 2023 года. Южноафриканская сторона попросила суд ввести предупредительные меры, чтобы "защитить палестинское население от дальнейшего серьезного и непоправимого нарушения его прав в соответствии с конвенцией о геноциде" и обеспечить соблюдение обязательств Израиля по конвенции. Суд постановил 26 января, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе. Как сообщила южноафриканская радиостанция SABC, Израиль представил 25 февраля в суд доклад о выполнении им всех международных норм ведения военных действий.