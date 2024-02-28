Итоговая явка на местных выборах в Израиле составила менее 50%

В общей сложности правом голоса воспользовались около 3,5 млн избирателей, сообщило израильское МВД

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Итоговая явка на проходивших 27 февраля выборах в местные органы власти в Израиле составила 49%. Такие данные привело израильское МВД после закрытия участков для голосования по всей стране в 22:00 (23:00 мск).

Как отметили в министерстве, в общей сложности правом голоса воспользовались около 3,5 млн избирателей (всего в стране с населением 9,7 млн человек правом голоса обладают порядка 7 млн граждан).

На предыдущих местных выборах, состоявшихся в Израиле в 2018 году, явка составила 58,7%.

В течение дня во вторник по всей стране с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск) работали 11 727 избирательных участков. Выборы проводились в 242 муниципальных образованиях, местных и региональных советах по всему Израилю, включая Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу.

Ведется подсчет голосов. Согласно данным экзитпола, опубликованного 14-м каналом израильского телевидения, в главных городах страны - Иерусалиме и Тель-Авиве - уверенно лидируют действующие чиновники. В Хайфе может потребоваться второй тур.

Изначально выборы в местные органы власти в Израиле были назначены на 30 октября 2023 года, но дважды переносились после начала военной операции в секторе Газа, начатой в ответ на атаку боевиков радикального движения ХАМАС 7 октября 2023 года. В 11 муниципальных округах, жители которых были эвакуированы из-за боевых действий с ХАМАС в секторе Газа и шиитским движением "Хезболлах" в Ливане, включая города Сдерот на юге и Кирьят-Шмона и Шломи на севере, выборы в местные органы власти были перенесены на 19 ноября 2024 года.