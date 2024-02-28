Зампостпреда США при ООН считает, что Израиль должен делать больше для жителей Газы

Вашингтон также призывает еврейское государство "улучшить процедуры деконфликтации для более безопасного и защищенного поступления гуманитарной помощи" в анклав, отметил Роберт Вуд

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Израильские власти должны делать больше для обеспечения нужд жителей сектора Газа, заявил во вторник заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд.

"Мы призываем Израиль держать открытыми контрольно-пропускные пункты для доставки гуманитарной помощи в Газу, упростить открытие дополнительных КПП, чтобы удовлетворить гуманитарные нужды [палестинцев] и обеспечить быструю и безопасную доставку предметов первой необходимости уязвимым группам населения. Проще говоря, Израиль должен делать больше [для палестинцев в анклаве]", - сказал Вуд в ходе выступления на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Помимо этого, заявил американский дипломат, Вашингтон "призывает Израиль улучшить процедуры деконфликтации для более безопасного и защищенного поступления гуманитарной помощи" в анклав.

Ранее заместитель генерального директора Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Маурицио Мартина сообщил, что порядка 378 тыс. человек в анклаве переживают самую жестокую фазу острой нехватки продовольствия, характеризуемую истощением, критическим уровнем недоедания и повышенным уровнем смертности. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что проблемы с наличием гуманитарной помощи для населения сектора Газа нет, однако ее доставке напрямую мешают израильские власти, из-за чего помощь поступает в анклав в минимальных объемах и только в южный район сектора Газа.