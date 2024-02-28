Постпред при ООН заявила, что Лондон выступает за прекращение боевых действий в Газе

Барбара Вудворд добавила, что только "немедленная пауза в боевых действиях и движение в сторону устойчивого прекращения огня" позволят избежать голода в анклаве

ООН, 28 февраля. /ТАСС/. Прекращение боевых действий всеми сторонами палестино-израильского конфликта необходимо для разрешения гуманитарного кризиса в секторе Газа. Об этом заявила во вторник постоянный представитель Великобритании при ООН Барбара Вудворд.

"Как мы слышали от Всемирной продовольственной программы ООН, в северной части Газы гуманитарные организации не могут поставить помощь людям, которые в ней отчаянно нуждаются. Голод достиг катастрофического уровня. Для борьбы с этим нужны три вещи. Во-первых, мы призываем все стороны немедленно прекратить боевые действия. <...> Во-вторых, мы призываем Израиль разрешить нарастить объемы поставляемой в Газу помощи. <...> В-третьих, ООН и гуманитарным партнерам требуется больше защиты и доступа к необходимым инструментам, включая бронемашины и средства связи", - сказала она на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат добавила, что только "немедленная пауза в боевых действиях и движение в сторону устойчивого прекращения огня" позволят избежать голода в палестинском анклаве и избавить его население от страданий.

20 февраля при голосовании по проекту резолюции СБ ООН с требованием немедленно прекратить огонь в секторе Газа Великобритания воздержалась, США применили право вето. За представленный Алжиром документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза, в том числе Россия и Китай.