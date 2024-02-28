Эксперт считает, что "Хезболлах" прекратит огонь на юге Ливана после перемирия в Газе

Амин Хотейт, близкий к руководству шиитской партии, напомнил, что именно так произошло в конце ноября 2023 года, когда была объявлена первая гуманитарная пауза

БЕЙРУТ, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные формирования шиитской партии "Хезболлах" прекратят обстрелы северных районов Израиля в случае согласия палестинского движения ХАМАС на перемирие в секторе Газа. Об этом заявил новостному порталу Al Nashra ливанский военный эксперт Амин Хотейт, близкий к руководству шиитской партии.

По его словам, бойцы "Хезболлах" начали в октябре 2023 года ограниченные военные действия на юге Ливана в поддержку сил палестинского сопротивления. "Поэтому в тот момент, когда ХАМАС объявит о своем одобрении перемирия, шиитские отряды сразу прекратят операции на границе, - отметил эксперт. - Именно так произошло в конце ноября прошлого года, когда была объявлена первая гуманитарная пауза".

Хотейт не исключил, что Израиль в свою очередь может продолжить наносить удары по ливанской территории после вероятного перемирия в палестинском анклаве, учитывая недавние угрозы министра обороны еврейского государства. "В таком случае ответные операции со стороны "Хезболлах" будут иметь оборонительный характер, и против израильского врага будут использоваться ракеты среднего и дальнего радиуса действия, а не противотанковые управляемые снаряды и минометные установки, как сейчас", - указал он.

25 февраля глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что интенсивность ударов по "Хезболлах" в Ливане будет нарастать вне зависимости от намечающейся сделки с ХАМАС о паузе в боях в Газе.

По данным новостного портала Naharnet, с 8 октября 2023 года с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено свыше 3 тыс. ракет, в результате погибли 15 израильтян, в том числе 9 военнослужащих, и ранено более 150. Из-за военной эскалации было эвакуировано около 80 тыс. человек из более чем 40 населенных пунктов на севере Израиля.

В Ливане в результате налетов израильских ВВС и артобстрелов погибли 59 человек, разрушено свыше 1 тыс. домов и еще 8 тыс. зданий причинен ущерб. Число перемещенных лиц достигло 80 тыс. Экономические потери страны оцениваются в $1,5 млрд.