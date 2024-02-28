США рассчитывают на шестинедельную гуманитарную паузу в секторе Газа

Если стороны пойдут на установление длительного перемирия и не будут нарушать его, это может привести к "чему-то большему" в вопросе "завершения конфликта", сказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. США рассчитывают на достижение договоренностей, которые позволят установить гуманитарную паузу в боях в секторе Газа продолжительностью до шести недель. Об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"На что мы надеемся, так это на то, что удастся добиться продолжительной паузы в боях", - заявил Кирби. "Это дало бы несколько недель, по оптимистичным [оценкам], до шести недель, во время которых не велись бы бои, чтобы мы смогли освободить всех заложников, нарастить объемы гуманитарной помощи. Но, что не менее важно, это позволило бы остановить бои, чтобы не погибало гражданское население и не страдала гражданская инфраструктура", - подчеркнул Кирби.

По мнению представителя Белого дома, если стороны согласятся на установление длительной гуманитарной паузы и не будут нарушать ее, это может привести к "чему-то большему" в вопросе "завершения конфликта". Кирби также отметил, что израильское руководство к настоящему моменту не передавало США план проведения операции в городе Рафах на юге сектора Газа.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников, в том числе детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.

22 ноября 2023 года движение ХАМАС заявило о достижении с Израилем при посредничестве Египта и Катара соглашения о гуманитарном перемирии в секторе Газа, которое вступило в силу 24 ноября. 27 ноября стороны продлили его еще на два дня на прежних условиях. 30 ноября армия Израиля сообщила о продлении перемирия в анклаве еще на один день, но утром 1 декабря армейская пресс-служба заявила, что оно было нарушено боевиками ХАМАС, которые открыли огонь по израильской территории. В ответ тогда же были возобновлены военные действия в анклаве. Всего за неделю гуманитарной паузы, по данным властей еврейского государства, удалось освободить 110 человек, похищенных ХАМАС 7 октября.