МО РФ: ВСУ бросили колесную технику с нацистской символикой при бегстве из Ласточкино

Противник пытается вести обстрел поселка с помощью дальнобойной артиллерии, рассказали в оборонном ведомстве

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) бросили оружие западного производства и колесную технику с нацистской символикой при бегстве из освобожденного поселка Ласточкино. Сейчас они пытаются обстреливать населенный пункт с помощью дальнобойной артиллерии, а также применяют при атаках дроны-камикадзе, сообщили в Минобороны РФ.

"На данном этапе подразделения ВСУ пытаются вести обстрелы поселка с помощью дальнобойной артиллерии и применяют дроны-камикадзе. Убегая из населенного пункта, украинские военнослужащие побросали оружие западного производства, в том числе колесную технику с нацистской символикой", - говорится в распространенном сообщении.

В оборонном ведомстве уточнили, что в ближайшее время к работе по ликвидации минной опасности в населенном пункте и уничтожению взрывоопасных предметов приступят отряды саперов Вооруженных сил РФ.