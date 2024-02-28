Пленный солдат рассказал о попытках ВСУ уничтожить взвод сдающихся сослуживцев

По словам командира мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрея Шкарбана, по его бойцам вели огонь кассетными боеприпасами

ДОНЕЦК, 28 февраля. /ТАСС/. Украинские войска пытались уничтожить кассетными боеприпасами сдающийся в плен взвод сослуживцев. Об этом ТАСС рассказал пленный украинский военнослужащий, командир мотопехотного взвода 58-й отдельной мотопехотной бригады Андрей Шкарбан.

"Российские морпехи во время штурма зашли на наши позиции. Я как командир приказал своим ребятам сдать оружие, чтобы сберечь жизни. Нас был взвод. Когда мы выходили, нас свои же накрыли кассетными боеприпасами. Чудом никто не погиб", - отметил он.

Взвод украинских бойцов попал в плен в середине февраля в районе Работина Запорожской области. Собеседник агентства подчеркнул, что не жалеет о решении сдаться, поскольку российские войска сохранили жизнь всем сложившим оружие бойцам 58-й мотопехотной бригады.