Эксперт считает, что отправка войск НАТО на Украину выведет конфликт из-под контроля

В таком случае Россия будет вынуждена "применить более разрушительное оружие", считает профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Отправка странами - участницами Североатлантического альянса войск на Украину приведет к тому, что российско-украинский конфликт выйдет из-под контроля. Такое мнение высказал профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун.

"Если члены НАТО от своего имени направят [на Украину] войска, а не добровольцев или ополченцев, Россия может быть вынуждена применить более разрушительное оружие и направить на поле боя больше военнослужащих. И война станет более жестокой и неконтролируемой", - приводит его слова газета Global Times.

Как уточнил эксперт, довольно сложно предсказать, насколько сильно возрастет напряженность между Россией и альянсом. В то же время, по его мнению, с учетом принципа коллективной обороны НАТО идея отправки сухопутных войск на Украину "столкнется с противодействием внутри альянса из-за опасений возможной эскалации".

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля по итогам неформальной встречи лидеров государств ЕС в Елисейском дворце заявил, что сторонами обсуждалась возможность отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. Комментируя это высказывание, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что при непосредственном вмешательстве Запада прямой военный конфликт между НАТО и Россией будет неизбежен.