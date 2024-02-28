Американские СМИ сообщают, что Байден побеждает на первичных выборах демократов в Мичигане

По данным CNN и Associated Press, соперник действующего президента член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс набирает существенно меньше голосов

ВАШИНГТОН, 28 февраля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден легко одержит победу на первичных выборах (праймериз) Демократической партии, которые прошли во вторник в штате Мичиган. С таким прогнозом выступили ведущие американские СМИ, в том числе телекомпания CNN и агентство Associated Press.

Официальные итоги голосования пока не объявлены, поскольку подсчет голосов продолжается. Член Палаты представителей Конгресса США Дин Филлипс (от штата Миннесота), который тоже борется за выдвижение кандидатом в президенты от партии, набирает существенно меньше голосов, чем действующий американский лидер.

Значительная часть избирателей в штате оставила "неприверженные" голоса, отказавшись поддерживать Байдена в рамках организованной акции протеста против политики нынешней американской администрации в отношении палестино-израильского конфликта. В Мичигане проживает более 300 тыс. американцев арабского происхождения.

На праймериз в Мичигане отбирают делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты. По итогам первичных выборов в штате Байден получит по меньшей мере 27 голосов делегатов из 117, как сообщает CNN.

Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 19-22 августа в Чикаго (штат Иллинойс) претенденту необходимо получить 1 968 голосов делегатов, согласно оценкам CNN. Байден до этого победил во всех штатах, где уже прошли праймериз демократов.

Очередные выборы президента пройдут в США 5 ноября. 25 апреля 2023 года Байден заявил, что будет добиваться переизбрания. Республиканец Дональд Трамп сообщил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.