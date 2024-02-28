Южная Корея и США начнут военные учения Freedom Shield 4 марта

В ходе тренировок будут отрабатываться действия на суше, в море, в воздухе и киберпространстве

СЕУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Республики Корея и США проведут учения Freedom Shield в период с 4 по 14 марта. Об этом сообщил американский военный контингент в Республике Корея.

В ходе тренировок будут отрабатываться действия на суше, в море, в воздухе и киберпространстве, а также использование "космических средств" для реагирования на ядерные силы противника. В учениях также принимают участие представители 10 стран - членов Командования ООН. Freedom Shield включает в себя "полевые и виртуальные учения" с помощью компьютерной симуляции.

В связи с проведением Freedom Shield Южная Корея и США проведут несколько масштабных тренировок, направленных на укрепление взаимодействия и боеготовности, указывается в пресс-релизе. В Пхеньяне американо-южнокорейские учения обычно называют репетицией войны против КНДР.

Во вторник министр обороны Республики Корея Син Вон Сик заявил, что в первой половине этого года Сеул и Вашингтон проведут вдвое больше учений, чем в прошлом году.