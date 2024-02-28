CNN: Трамп побеждает на праймериз в Мичигане после обработки 50% бюллетеней

Бывший постпред США при ООН Никки Хейли набирает пока только 27,2% голосов

НЬЮ-ЙОРК, 28 февраля. /ТАСС/. Американский экс-президент Дональд Трамп побеждает на первичных выборах (праймериз) республиканцев в штате Мичиган после обработки 50% бюллетеней. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

Как отмечается, Трамп получает более 67% голосов, в то время как бывший постоянный представитель США при ООН Никки Хейли набирает пока только 27,2%. При этом она сообщила в интервью CNN, что не выйдет из предвыборной гонки и продолжит борьбу за выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. 25 апреля 2023 года демократ Джо Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп сообщил о вступлении в предвыборную борьбу в ноябре 2022 года.

В новость внесены изменения (7:29 мск) - обновлены данные по бюллетеням.