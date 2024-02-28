Потери армии Израиля с начала обострения конфликта превысили 580 человек

На севере сектора Газа погибли еще два военнослужащих, сообщили в армейской пресс-службе

ТЕЛЬ-АВИВ, 28 февраля. /ТАСС/. Потери Армии обороны Израиля в боях с радикальным палестинским движением ХАМАС с начала обострения конфликта 7 октября 2023 года достигли 582 человек. Об этом говорится в официальном сообщении армейской пресс-службы.

Согласно последним данным, еще двое израильских военнослужащих погибли во вторник на севере сектора Газа. В сообщении указывается, что в том же районе семеро израильских солдат также получили серьезные ранения.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября, сопровождавшегося захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по анклаву и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.