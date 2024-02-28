Эксперт заявил, что из-за Украины Макрон рискует проиграть выборы в Европарламент

Председатель ассоциации Ouest - Est Никола Миркович добавил, что протесты фермеров сильно ударили по имиджу президента Франции

ПАРИЖ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Ярко выраженная поддержка нынешних киевских властей и рассуждения об отправке французских военных на Украину президента Франции Эмманюэля Макрона обернутся проблемами на летних выборах в Европарламент для пропрезидентских партий. Об этом заявил в беседе с ТАСС французский политолог, председатель ассоциации Ouest - Est Никола Миркович.

"Самое непонятное в Макроне сейчас - это то, что он делает все возможное, чтобы проиграть европейские выборы. Создается впечатление, что он не заинтересован в победе на них", - сказал Миркович, комментируя заявления президента о возможной отправке западных военных на Украину.

Он отметил, что протесты фермеров сильно ударили по имиджу французского лидера. Автор книги "Украинский хаос" (2023), посвященной истокам событий на Украине, отметил, что во французском обществе, "среди тех, кто не знает настоящей истории этой войны", сохраняются симпатии к Украине, однако в обществе зреет запрос на прекращение конфликта. Если Елисейский дворец решится отправить военных на украинскую территорию, и тем более, если их там убьют, то граждане начнут задавать вопросы, зачем вообще Франция участвует в этом конфликте.

"Я думаю, что это обернется против правительства, которое, очевидно, попытается воспользоваться ситуацией, чтобы сказать: "Смотрите, русские убивают нас!" Но что солдаты делают на Украине? Так что это снова приведет к эскалации, которая не принесет никому пользы, но, думаю, будет воспринята плохо", - сказал он.

Собеседник агентства считает, что Макрон не решится на официальную отправку французских военных на Украину до выборов в Европарламент. По его мнению, этим шагом непременно воспользуются оппоненты президентской партии "Ренессанс" и ее союзников по коалиции в ЕП Renew Europe. Он отметил, что оппозиция будет набирать очки, обвиняя Макрона в потакании сторонникам войны, а также "укажет на то, что Зеленский окружен коррупционерами, что он сам запретил свою оппозицию".

"Так что это не в его интересах. Но не совсем понятно, складывается впечатление, что в данный момент он немного не в себе. Никто не понимает, какова стратегия Макрона, в каком направлении он движется, потому что это явно не похоже на способ, которым он собирается одержать победу на выборах", - заключил политолог.

Спорное предложение

Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран - участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".

Выборы в Европарламент

Очередные выборы в Европарламент пройдут с 6 по 9 июня 2024 года. По данным соцопроса Elabe, опубликованного 13 января, почти треть голосов (28,5%) во Франции могут получить представители правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, список которой возглавит формальный лидер партии Жордан Барделла. Это на 10 процентных пунктов больше, чем у объединенного списка президентской партии "Ренессанс" и правоцентристских партий "Демократическое движение" и "Горизонты", который до недавнего времени возглавлял назначенный 11 января на должность министра иностранных дел Стефан Сежурне.