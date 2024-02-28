Эксперт: западные военные на Украине так или иначе станут соучастниками конфликта

Как считает председатель ассоциации Ouest - Est Никола Миркович, следующим шагом станет отправка французских солдат в окопы

ПАРИЖ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Орлов/. Западные военные в случае их отправки на Украину станут соучастниками конфликта, несмотря на заверения президента Франции Эмманюэля Макрона об их дистанцировании от боевых действий. Об этом заявил в беседе с ТАСС французский политолог, председатель ассоциации Ouest - Est Никола Миркович.

"Как мы можем поставлять оружие, обучать людей, поддерживать активность? Макрон говорит, что эти солдаты не будут воевать. Но сегодня важной частью современной войны является сбор информации, электронная война, кибервойна. И эти решения, эти действия могут привести к гибели людей", - заявил французский политолог, который до начала СВО регулярно приезжал с гуманитарными миссиями в Донбасс.

Собеседник агентства пояснил, что обучение украинских солдат обращению со сложной военной техникой вроде самоходных гаубиц Caesar, а также предоставление им координат для нанесения ударов, от которых гибнут "российские мирные граждане или военные", само по себе является косвенным участием в конфликте. По его мнению, следующим шагом в таком случае станет отправка французских солдат в окопы, где им, впрочем, "придется учиться у украинцев", которые имеют гораздо больший боевой опыт. "Если вы говорите, что в конце концов Россия должна проиграть, то следующим шагом будет то, что солдаты будут сражаться", - подчеркнул Миркович.

Выход из тени

Он отметил, что, хотя Франция сейчас официально обучает украинских солдат на своей территории, французские военные "находятся на украинской земле уже несколько лет" и "проводят секретные операции", как и военные из других стран НАТО. По его мнению, с официальным заходом французских военных на территорию Украины изменится разве что интенсивность боевых действий.

"Франция не говорит об этом официально, но мы знаем, что существует техническое оборудование НАТО, которым украинцы не могут управлять или даже страны - члены НАТО не могут управлять. И даже если говорить об официальных данных, мы видели, как французские самолеты-разведчики летали над Румынией и передавали Украине информацию о действиях российской армии в Черноморском регионе", - сказал он.

Автор нескольких книг, в том числе "Украинский хаос" (2023) и "Империя Америка" (2021), указал на то, что представители довольно большого числа стран, участвовавших в конференции по Украине 26 февраля в Елисейском дворце, "противоречат Макрону" и выступают против отправки военных стран Запада для открытых столкновений с ВС РФ. "От чьего имени выступает Макрон? На первый взгляд, он точно не выступал от имени примерно 20 стран, чьи представители были вчера в Елисейском дворце, а если он выступал от имени французов, то сегодня в социальных сетях мы видим, что многие французы с этим не согласны", - сказал Миркович.

Предложение Макрона

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.

Комментируя высказывания Макрона, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что в случае отправки западных войск на Украину прямой военный конфликт между НАТО и РФ будет неизбежен. Он добавил, что страны НАТО должны отдавать себе в этом отчет и "задаваться вопросом, соответствует ли это их интересам, а главное - интересам граждан их стран".