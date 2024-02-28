Тайвань зафиксировал приближение к острову 15 летательных аппаратов КНР

Как сообщило оборонное ведомство острова, 10 из них пересекли срединную линию Тайваньского пролива

ГОНКОНГ, 28 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Тайваня зафиксировали за утро приближение к острову 15 летательных аппаратов Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило оборонное ведомство острова.

"28 февраля, с 09:55 по местному времени (04:55 мск), было обнаружено 15 летательных аппаратов КНР, среди которых истребители J-10, самолеты Y-8, а также беспилотные летательные аппараты. Из них 10 летательных аппаратов пересекли срединную линию Тайваньского пролива, вошли в опознавательную зону ПВО в северной, центральной и юго-западной частях острова", - говорится в заявлении на сайте ведомства.

За минувшие сутки - в период с 06:00 (01:00 мск) вторника по 06:00 среды - вооруженные силы Тайваня зафиксировали приближение к острову одного воздушного шара КНР, а также 15 летательных аппаратов и 11 кораблей НОАК.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.