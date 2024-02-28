Представитель Госуправления по охране гостайны КНР заявил о вызовах и рисках в сфере

Как отметил представитель ведомства, появление и совершенствование новых технологий, таких как большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, выдвигают более высокие требования к секретности в их разработке

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Обеспечение секретности сталкивается в Китае в сегодняшних условиях с беспрецедентными вызовами и рисками. Об этом заявил неназванный представитель Государственного управления по охране гостайны, комментируя принятие на заседании Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП, руководящий орган китайского парламента) пересмотренного закона о сохранении гостайны. Закон вступает в силу 1 мая.

"В настоящее время ситуация, с которой сталкивается работа по обеспечению секретности, является более сложной и серьезной, а риски и вызовы беспрецедентны", - приводит агентство Синьхуа слова чиновника. Он призвал "неуклонно и всегда" придерживаться единого руководства партии в работе по обеспечению секретности.

Как отметил представитель ведомства, появление и совершенствование новых технологий, таких как большие данные, облачные вычисления и искусственный интеллект, выдвигают более высокие требования к секретности в их разработке. Особого внимания, по его словам, требует обеспечение секретности в работе по созданию и улучшению информационных систем. "С быстрым развитием и широким применением информационных технологий и цифровизации сложность управления государственной тайной возрастает, а важность предотвращения нарушения секретности сетевой информации и управления ею становится все более очевидной", - отметил чиновник.

"Ясно, что все аспекты производства, воспроизведения, распространения информации онлайн должны соответствовать государственным правилам секретности, <...> операторы сетей должны сотрудничать с соответствующими ведомствами для расследования и рассмотрения случаев предполагаемой утечки государственной тайны", - резюмировал он.