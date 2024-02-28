Спецпредставитель КНР посетит Россию, Украину и другие европейские страны в марте

Как сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, Ли Хуэй "провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса"

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй в марте посетит Россию, Украину и другие европейские страны. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй со 2 марта посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию, чтобы провести второй раунд челночной дипломатии для содействия политическому решению украинского кризиса", - сказала Мао Нин.

Она указала, что спустя два года с начала конфликта боевые действия не утихают. "Самое насущное дело сейчас - восстановить мир", - подчеркнула Мао Нин. По ее словам, если "мирные переговоры начнутся на день раньше", то можно будет сократить людские потери. "Китай поддерживает тесные контакты с различными странами конфликта, включая Россию и Украину, и играет конструктивную роль, реагируя на кризис", - сказала Мао Нин.

В 2023 году Китай уже отправлял в европейское турне спецпредставителя, напомнила она. "Китай не сидел сложа руки, не подливал масла в огонь и не наживался на этом [конфликте]", - отметила Мао Нин. По словам официального представителя МИД КНР, усилия Пекина направлены на достижение консенсуса сторон насчет завершения военных действий и "прокладывания пути к мирным переговорам".

С 15 по 26 мая 2023 года Ли Хуэй посетил Киев, Варшаву, Париж, Берлин, Брюссель и Москву для обсуждения украинского конфликта. В ходе поездки он встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, с дипломатами указанных стран, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Ли Хуэй занимал должность заместителя министра иностранных дел Китая с 2008 по 2009 год. Он был чрезвычайным и полномочным послом КНР в России с 2009 по 2019 год.