Эксперт заявил, что НАТО не отправит войска на Украину

Исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь отметил, что заявление о возможной отправке войск являются политическим обманом и призваны подтолкнуть Киев к продолжению боевых действий

ШАНХАЙ, 28 февраля. /Корр. ТАСС Иван Каргапольцев/. Заявления о том, что НАТО может направить войска на Украину, являются лишь политическим обманом, который призван подтолкнуть Киев к продолжению боевых действий в неблагоприятных для него условиях. Такое мнение выразил корреспонденту ТАСС исполнительный декан Института финансовых исследований "Чунъян" при Народном университете Китая Ван Вэнь.

"Новость о том, что НАТО рассматривает возможность отправки войск на Украину, является не более чем угрозой. Это своего рода политический обман, цель которого заключается в том, чтобы побудить Украину продолжать сопротивляться и не сдаваться в условиях неблагоприятной военной обстановки. Если говорить о вероятности, то НАТО не осмелится направить войска, потому что США ясно дали понять, что не отправят свои войска", - полагает эксперт.

Кроме того, по его мнению, "нынешней военной мощи НАТО недостаточно, чтобы противостоять России". В то же время, как отметил Ван Вэнь, НАТО фактически и так уже вовлечено в конфликт последние два года, поскольку поставляет наемников, данные со спутников и оружие.

Соответствующие заявления, по словам эксперта, также являются сигналом для России. "Это попытка пригрозить России, чтобы она не развивала наступление. В противном случае это приведет к привлечению войск НАТО", - сказал он, добавив, что НАТО в настоящее время выгоднее участвовать в конфликте посредством предоставления военной помощи и оказания финансового давления.

Президент Франции Эмманюэль Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.

После конференции представители большинства стран-участниц заявили, что не планируют направлять войска на Украину и тем более выступают против их участия в боевых действиях против России. Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне 27 февраля уточнил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе по части разминирования территорий и подготовки украинских военных, однако это не подразумевает их участие в конфликте.