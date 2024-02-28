Китай призвал стороны конфликта на Украине приложить усилия к деэскалации

Как указала официальный представитель МИД КНР Мао Нин, "позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчетливой"

ПЕКИН, 28 февраля. /ТАСС/. Пекин призывает все стороны украинского конфликта приложить усилия для снижения напряженности. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин в ответ на просьбу прокомментировать слова президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности отправки войск НАТО на Украину.

"Позиция Китая по украинскому кризису всегда была отчетливой. Мы призываем все стороны достичь консенсуса и создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий", - сказала Мао Нин.

Президент Франции 26 февраля заявил, что на встрече в Париже, где представители около 20 западных стран обсуждали дальнейшую поддержку Украины в конфликте с РФ, поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных стран на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этой теме, однако такого сценария в будущем исключать нельзя.